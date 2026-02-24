- Home
- ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪತ್ನಿ; ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ಗಂಡ! Viral Video
ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪತ್ನಿ; ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ಗಂಡ! Viral Video
illicit relationship: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೆಲವರು ಎಚ್ಚರ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನದು?
15
Image Credit : instagram
ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ
ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷರು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ದಿನವೂ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪತಿ, ಬೆಡ್ರೂಮ್ನ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.
25
Image Credit : x.com/gharkekalesh
ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ
ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. 37 ವರ್ಷದ ಪತಿ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನು. ಪತ್ನಿಯ ವಯಸ್ಸು 25 ವರ್ಷ. ಈ ನಡುವೆ, ಮಹಿಳೆಯು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
35
Image Credit : x.com/gharkekalesh
ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಕೃತ್ಯ
ಒಂದು ದಿನ ಪತಿ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಪತ್ನಿಯ ಈ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಆತ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.
45
Image Credit : x.com/gharkekalesh
ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಪತ್ನಿ
ಪತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಪತ್ನಿಯು ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ, 'ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಗೋಗರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು.
55
Image Credit : x.com/gharkekalesh
ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ
ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಪತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಯುವಕ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
