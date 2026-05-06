ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಮರಗಳೊಳಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಈ ಕಥೆ ಗೊತ್ತೇ?
haunted place ನೀವು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಭಂಗಾರ್ ಕೋಟೆ
ಭಂಗಾರ್ ಕೋಟೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೆವ್ವದ ತಾಣವೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಎಸ್ಐ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಂತ್ರಿಕನೊಬ್ಬ ಹಾಕಿದ ಕರಾಳ ಶಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ, ಛಾವಣಿಯಿಲ್ಲದ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಭೂತದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಎಂದು ಸಂದರ್ಶಕರು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕುಲಧಾರ ಗ್ರಾಮ
ಕುಲಧಾರ ಗ್ರಾಮ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಪಲಾಯನಗೈದ ಪಾಲಿವಾಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಈ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಲೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಇದು ಈಗ ದೆವ್ವದ ಅವಶೇಷಗಳ ಗುಂಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಡುಮಾಸ್ ಬೀಚ್
ಗುಜರಾತ್ನ ಡುಮಾಸ್ ಬೀಚ್: ಹಿಂದೂಗಳ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಮರಳಿನ ಬೀಚ್ ಪಿಸುಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಆತ್ಮಗಳ ಕೂಗನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳು ತೀರದ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ರಿಕ್ತವಾಗಿ ಬೊಗಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಶನಿವಾರವಾಡ ಕೋಟೆ, ಪುಣೆ
ಶನಿವಾರವಾಡ ಕೋಟೆ, ಪುಣೆ: ಈ ಕೋಟೆಯು ಯುವ ಪೇಶ್ವೆ ರಾಜಕುಮಾರನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವನನ್ನು ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, "ಕಾಕಾ ಮಾಲಾ ವಾಚಾ" (ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು) ಎಂಬ ಅವನ ದುಃಖದ ಕೂಗು ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೀರತ್ನ ಜಿಪಿ ಬ್ಲಾಕ್:
ಮೀರತ್ನ ಜಿಪಿ ಬ್ಲಾಕ್: ಈ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವು ಒಂದೇ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ವರು ಪುರುಷರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇತರರು ಕೆಂಪು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು, ಆದರೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾದರು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡೌ ಹಿಲ್, ಕುರ್ಸಿಯಾಂಗ್
ಡೌ ಹಿಲ್, ಕುರ್ಸಿಯಾಂಗ್: ಡೌ ಹಿಲ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಕಚೇರಿಯ ನಡುವಿನ "ಡೆತ್ ರೋಡ್" ನಲ್ಲಿ ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಮರಗಳೊಳಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಲೆಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗುವಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಹ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.