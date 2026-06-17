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- Lucky Zodiac Signs: ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ!
Lucky Zodiac Signs: ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಆ 5 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ವೃಷಭ (Taurus) - ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಪ್ರೀತಿ:
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಪತ್ನಿಯಾದರೆ, ಅವರು ಗಂಡನ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಗಂಡನನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎಂಬ ಮಾತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ.
ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer) - ತಾಯಿಯಂತಹ ಆರೈಕೆ:
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಮಗುವಿನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಅವರು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಟೆನ್ಶನ್ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವರು ಗಂಡನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ (Virgo) - ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಂಗಾತಿ:
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇವರು ನೀಡುವ ಐಡಿಯಾಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವರು ಗಂಡನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ (Libra) - ಮನೆಯ ಶಾಂತಿದೂತೆ:
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಜಾಗವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ತಾಪ ಬಂದರೂ, ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುಮೊಗದಿಂದ ಇದ್ದು, ಗಂಡನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಸ್ಸೀಮರು.
ಧನು (Sagittarius) - ಬೋರ್ ಆಗದ ಜೀವನ:
ಧನು ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಜೀವನವು ಒಂದು ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಸವಾರಿಯಂತೆ ಮಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಗಂಡನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೇಸರದಿಂದ ಇರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು - ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗಂಡನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
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