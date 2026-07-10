ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಕೊನೆಗೆ ನೀವೇ ಜೋಕರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೀರಿ! ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?.
ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಕಡು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಶತ್ರುಗಳು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರರು ಎಂದು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡದೆ, ಸದಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇರಬೇಕು.
ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸವಿರುವ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುವ ಜನರ ಸ್ನೇಹವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇಂತಹ ದುಷ್ಟ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸದ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ನೀಡಬೇಕು.
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