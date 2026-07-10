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ಜೋಕ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಡಿ!

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಕೊನೆಗೆ ನೀವೇ ಜೋಕರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೀರಿ! ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?.

relationship Jul 10 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:adobe stock
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ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾರಿದೀಪ

ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತವೆ.

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ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಶತ್ರುವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಡಿ

ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಕಡು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಶತ್ರುಗಳು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರರು ಎಂದು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡದೆ, ಸದಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇರಬೇಕು.

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ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ

ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸವಿರುವ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುವ ಜನರ ಸ್ನೇಹವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇಂತಹ ದುಷ್ಟ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ.

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ಅನಗತ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ದೂರವಿರಿ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸದ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

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ಯಾರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಇಡಿ!

ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ನೀಡಬೇಕು.

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