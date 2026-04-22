2032ರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶನಿಯು ದೃಷ್ಟಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರು
Shani sade sati on meen rashi ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಅವಧಿಯು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರೋಗ್ಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಶನಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸಾಡೇ ಸತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಅವಧಿ ಜೂನ್ 2027 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಇದು 2032 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಹಣಕಾಸು ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ
ಈ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ, ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಕೇವಲ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವಲ್ಲ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಸಮಯವೂ ಆಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ಏರಿಳಿತ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು 2032 ರವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆತುರದ ಅಥವಾ ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ಕಪ್ಪು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಶನಿ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಶನಿ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
