ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಗಾತಿಯಾದರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
Samudra shastra says these finger shapes are linked to good fortune ಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಬೆರಳುಗಳ ಆಕಾರ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಊಹಿಸಬಹುದು.
ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳು
ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ರಚನೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರ, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಅದೃಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಬೆರಳುಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆರಳುಗಳ ರಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆರಳುಗಳಿವೆ?
ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಿನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಶೀಲರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರ ಪತಿಯ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರ ಪತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಬೆರಳಿನ ರಚನೆಯು ಮಹಿಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ?
ತುಂಬಾ ಮೃದು ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿನಮ್ರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ಬೆರಳಿನ ರಚನೆಯು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರು. ಅವರ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಜೀವನವು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ಬೆರಳಿನ ರಚನೆಯು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕುತಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರಿಗಳು. ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ದುರಾಸೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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