- Home
- Life
- Relationship
- ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಜೊತೆ ಕುಳಿತ ಸುಂದರಿ ಯಾರು? ಹೆಂಡ್ತಿಯೋ, ಮಗಳೋ?
ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಜೊತೆ ಕುಳಿತ ಸುಂದರಿ ಯಾರು? ಹೆಂಡ್ತಿಯೋ, ಮಗಳೋ?
ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಅವರು ಅನಾಮಿಕ ಸುಂದರಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟದ ನಂತರ ಆಕೆ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮೂಲದ ಖ್ಯಾತ ಮಾಡೆಲ್ ಯಸಾಬೆಲ್ ಬಿಸ್ನಾತ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಅನಾಮಿಕ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಬಂದ ಲಾರಾ
ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವೇಳೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ ಎಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತೋ, ಅಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿತ್ತು ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಕೂಡ ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಹಾಜರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಲಾರಾ ಪಕ್ಕದ ‘ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವುಮನ್’ ವೈರಲ್
ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಅವರು ಲಾರಾ ಹೆಂಡತಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಗಳು ಎಂದಿದ್ದರು. ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ, ಲಾರಾ ಈವರೆಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಲಾರಾ ಪುತ್ನಿ ಸಿಡ್ನಿ ಲಾರಾ ಕೂಡ ಆಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ, ಆಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ ಯಸಾಬೆಲ್ ಬಿಸ್ನಾತ್.
ಯಾರು ಈ ಯಸಾಬೆಲ್ ಬಿಸ್ನಾತ್?
33 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಯಸಾಬೆಲ್ ಬಿಸ್ನಾತ್ ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದ್ವೀಪಸಮೂಹದ ‘ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಅಂಡ್ ಟೊಬ್ಯಾಗೊ’ ಮೂಲದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ಗಳ ಮುಖಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ಇವರು, ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಸದಾ ಸುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಿರಂತರ ಒಡನಾಟ ಹಾಗೂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್
ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಮತ್ತು ಯಸಾಬೆಲ್ ಬಿಸ್ನಾತ್ ಕೇವಲ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಗಣ್ಯರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್
ಟೆನಿಸ್ ಲೋಕದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೇದಿಕೆಯಾದ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನ ‘ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್’ (Royal Box) ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡೆ, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ, ರಾಜಕೀಯ ರಂಗ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಅತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಮತ್ತು ಯಸಾಬೆಲ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಿರುವುದು ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್
ಲಾರಾ ಮತ್ತು ಯಸಾಬೆಲ್ ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದೇ ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕಥೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯದ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದರು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಫೋಟೋಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.