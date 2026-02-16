Pakistani Cricketers: ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪತ್ನಿಯರು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪತ್ನಿಯರು ಕೇವಲ ಗೃಹಿಣಿಯರಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವಕೀಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಮನರಂಜನೆ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆರೆತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಜೋಡಿಗಳ ಕಥೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸುಂದರ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಪತ್ನಿಯರು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಟವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜನರಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಿರುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ನಟನೆ, ವಿಮಾನಯಾನ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವ ಒಂಬತ್ತು ಜೋಡಿಗಳ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ನರ್ಜಿಸ್ ಅಮೀರ್
ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ
ವಹಾಬ್ ರಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಜೈನಾಬ್ ಚೌಧರಿ
ಹಸನ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಿಯಾ ಅರ್ಜೂ
ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸನಾ ಜಾವೇದ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್, 2024ರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಟಿವಿ ನಟಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. 'ಖಾನಿ' ಮತ್ತು 'ರುಸ್ವಾಯಿ' ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಂದ ಸನಾ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸನಾ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಟಿವಿ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಂ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಅಶ್ಫಾಕ್
ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬಕ್ತ್ ಸರ್ಫರಾಜ್
ಶೆಹ್ಜಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಸೊಹೈ ಅಲಿ ಅಬ್ರೊ
