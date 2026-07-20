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- Second Marriage Astrology: ಒಂದು ಮದುವೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗೋ ಯೋಗ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗಿದೆ!
Second Marriage Astrology: ಒಂದು ಮದುವೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗೋ ಯೋಗ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗಿದೆ!
ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಎರಡು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ರಾಶಿಗಳು
ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಒಂದೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜಾತಕದ ಫಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಮನೆ, ಅದರ ಅಧಿಪತಿ, ಶುಕ್ರ, ಗುರು, ರಾಹು, ಕೇತು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಕೇವಲ ರಾಶಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.
ಹಾಗಾದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆ 3 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾತಿನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು, ಹುಡುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮರುಮದುವೆ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರದಿದ್ದಾಗ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರು ಗ್ರಹದ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಇವರಿಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಬೇಗನೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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