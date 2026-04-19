ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಪ್ರಕಾರ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು
16 ನೇ ಶತಮಾನದ ನಿಗೂಢ ಪ್ರವಾದಿ ಮೈಕೆಲ್ ಡಿ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ 2026 ರ ಅಂತಿಮ ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಹಂತವು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಠಾತ್ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸು ಕಾಣುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬಡ್ತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಿಥುನ:
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಯ. ಬರವಣಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ:
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಮಯ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯಿರಿ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ.
ತುಲಾ:
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸಮಯ. ಹೊಸ ಮನೆ, ಕಾರು ಅಥವಾ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನವೀಕರಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಲೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಷನ್ನಂತಹ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ,
ಕುಂಭ:
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಇದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮಯ. ಐಟಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು
