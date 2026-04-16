ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಈ 3 ರಾಶಿ ಪ್ರಿಯ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಹಣ ಪಕ್ಕಾ
ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಬಾ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಬಾ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಬಾ
ಇಂದಿನ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಸೋತವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.ಅವರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಬಾ ಅವರ ಮೂರು ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಖತು ಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಬಾ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು ಬಾಬಾ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಖತು ಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಬಾ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ದಯಾಳು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಖತು ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ
ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಹ ಖತು ಶ್ಯಾಮ್ ಬಾಬಾ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
