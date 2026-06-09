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- ಒಂದು ಕರೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ 'ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲ್ಲ’... ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಂಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್
ಒಂದು ಕರೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ 'ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲ್ಲ’... ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಂಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಹುಡುಕುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಲವರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅನುಮಾನ
2016ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದವನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಓದಲು ಹೊಸ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ. ಆದರೆ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮಾತು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು.ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಯಾರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆ ವದಂತಿ.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅನುಮಾನ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ಕಾರ್ತಿಕ್ಗೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಗೃಹದಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಧೂಳು ತುಂಬಿದ ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಹಜ ಮೌನ ಅವನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕೊಠಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆದರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅದನ್ನು ಭ್ರಮೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ.
ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ ಶಬ್ದ
ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ ಶಬ್ದ
ಮುಂದಿನ ದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್, ರಾತ್ರಿ ಓದಲು ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಆಗ ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದಂತೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಎದುರು ನಿಂತಿದ್ದವನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೇರ್ಟೇಕರ್ ಸುಧೀರ್. ಆದರೆ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ದೇಹವೆಲ್ಲ ಬೆವರಿನಿಂದ ತೇವವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸುಧೀರ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಭಯಾನಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ.
ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯ ಆತ್ಮ?
ಸುಧೀರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ನಿಗೂಢ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಆಕೆಯ ಆತ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಹರಡಿತು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಪ್ಪು ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಭಯದಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಕಾರ್ತಿಕ್
ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಆದರೆ ಸುಧೀರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.ಆದರೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಡಲು ಮುಂದಾದ.
ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮಹಿಳೆ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಮೇಲ್ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದು ನೆನಪಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ತರಲು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಉಡುಪಿನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಅವನು ಕಂಡ. ಆಕೆ ನಗುಮುಖದಿಂದ ತನ್ನತ್ತ ಬರಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಿಳಿಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಕಡೆ ನಡೆಯತೊಡಗಿದ. ಇನ್ನೇನು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಸುಧೀರ್ ಓಡಿಬಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ನನ್ನು ಎಳೆದು ಕೆಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಭೀಕರ ಕಿರುಚಾಟದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಂತರ ಏನಾಯಿತು?
ಸುಧೀರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾದರು. ಆದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೂ ಕೆಲವರು ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ನಿಜವೇ? ಕೇವಲ ಕಥೆಯೇ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೂ ಹಲವರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುತ್ತದೆ.
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