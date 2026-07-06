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- ತುತ್ತಾ? ಮುತ್ತಾ? ಗಂಡನಾದವನು ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಪುರುಷರ ಮನಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ ಮೆಕಾನಿಸಮ್
ತುತ್ತಾ? ಮುತ್ತಾ? ಗಂಡನಾದವನು ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಪುರುಷರ ಮನಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ ಮೆಕಾನಿಸಮ್
ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮುಖ್ಯಾನಾ, ಅಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಾನಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಅಮ್ಮನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಾದಿಸ್ತಾರೆ.
ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯೇ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯೇ ?
ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯೇ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧವೇ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬದ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರ, ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ.
ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ
ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವುದು ಕೂಡ ಅವನ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಗಂಡ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಡತಿಗಿದ್ದರೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು
ಕೆಲವು ಗಂಡಂದಿರು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಲೇ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸಮತೋಲನ. ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡದೆ, ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಡಂದಿರು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಪರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ. ಇಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಗಂಡನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಾಗೆಯೇ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಾರದು. ಈ ಎರಡೂ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬೇರೆ. ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು.
ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು
ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದರೆ, ಹೆಂಡತಿಯೂ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ ನೀಡುವುದು ಮಗನ ಧರ್ಮ. ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಗಂಡನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಮಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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