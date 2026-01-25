ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
How many days you have in a physical relationship ಅತಿಯಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ! ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ಅಂತರವಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಬಗೆಹರಿಯದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹದಿಹರೆಯದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯುವಜನರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಯುವಜನರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ವಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅವರನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವರು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆಯೇ, ಇತ್ಯಾದಿ.
ಜನರು ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಅವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, 18 ರಿಂದ 49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರದ ವರದಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, 18-29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಸರಾಸರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 112 ಬಾರಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿನ್ಸೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಸ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಜೆಂಡರ್ ನಡೆಸಿದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 30 ರಿಂದ 39 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಸರಾಸರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 86 ಬಾರಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, 40 ರಿಂದ 49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು 69 ಬಾರಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ 45 ಪ್ರತಿಶತ ದಂಪತಿಗಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶೇಕಡಾ 13 ರಷ್ಟು ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಇತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೃಪ್ತಿಯ ಮೂಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದ ಆವರ್ತನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
