70 ವರ್ಷದ ಗೂಗಲ್ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒಗೆ 27 ವರ್ಷದ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೇಯಸಿ!
Former Google CEO Eric Schmidt Dating 27-Year-Old Model Gloria-Sophie? 70 ವರ್ಷದ ಎರಿಕ್ ಸ್ಮಿತ್, ಜರ್ಮನ್ ನಾಯಕ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸೋಡರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ 27 ವರ್ಷದ ಗ್ಲೋರಿಯಾ-ಸೋಫಿ ಬರ್ಕಂಡ್ಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ರಿಲೇಷನ್ಷಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಊಹಾಪೋಹ ಎದ್ದಿದೆ.
ಜರ್ಮನ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಲ್ಡ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್ನ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಎರಿಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು 27 ವರ್ಷದ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ, ಬವೇರಿಯನ್ ಸಚಿವ-ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸೋಡರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಗ್ಲೋರಿಯಾ-ಸೋಫಿ ಬರ್ಕಂಡ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು 70 ವರ್ಷದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಲಾದ ಬರ್ಕಂಡ್ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
'70 ವರ್ಷದ ಎರಿಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು?" ಎಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬವೇರಿಯನ್ ಡಿರ್ಂಡ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕಂಡ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಸ್ಮಿತ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮೂಲವೊಂದು ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಬರ್ಕಂಡ್ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿವಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, "ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹ, ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ, ಜರ್ಮನ್ ಮಾಧ್ಯಮವು ಬರ್ಕಂಡ್ "ಸ್ನೇಹಿತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ, ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿಯಾಗಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಬರ್ಕಂಡ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವೋಗ್ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀನ್ ವೋಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
2011 ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಸ್ಮಿತ್, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $54.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.
ವೆಂಡಿ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ಮಿತ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸೋಶಿಯಲ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಫಿಗರ್ ಸ್ಕೇಟರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಡ್ಯೂಸ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಾದ್ಯಂತದ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಟೆಕ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಿರಿಯರು.
