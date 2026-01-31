ಕಾಂಡೋಮ್ ಇದ್ದರೂ ಅಪಾಯ? ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರೀಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಮಾಡುವ ಮಿಸ್ಟೇಕ್!
ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 7 ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ .
ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ರಹಿತ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು
ನೀವು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಪಾಲಿಯುರೆಥೇನ್, ಪಾಲಿಸೊಪ್ರೀನ್, ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅಥವಾ ಕುರಿಮರಿ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್-ಮುಕ್ತ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.
ಸ್ತ್ರೀ ಕಾಂಡೋಮ್
ಬಾಹ್ಯ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಂತರಿಕ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಅವು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು STI ಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ 95 ಪ್ರತಿಶತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಲ್ಯಾಂಬ್ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಡೋಮ್
ಲ್ಯಾಂಬ್ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುವು ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅನಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ HIV ಅಥವಾ ಹರ್ಪಿಸ್ನಂತಹ ವೈರಸ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
ಸುವಾಸನೆಯ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು
ಮೌಖಿಕ ಸಂಭೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಅವು ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಕೇವಲ ರುಚಿಕರವಾದ ಲೇಪನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು ಯೋನಿ ಸಂಭೋಗಕ್ಕೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಯೋನಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.
ಹೊಳೆಯುವ ಕಾಂಡೋಮ್
ಹೊಳೆಯುವ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ತಪ್ಪು. ಹೊಳೆಯುವ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳಂತೆಯೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಹೊಳೆಯುವ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ.
ವೀರ್ಯನಾಶಕ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು
ಕೆಲವು ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು ವೀರ್ಯನಾಶಕ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಇದು ವೀರ್ಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುವು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ 70 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು
ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಲೂಬ್ರಿಕಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಎರಡೂ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.
