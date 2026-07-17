'ಗಂಡ ಬೇಕು' ಎಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಹಾಕಿದ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ವೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಎಮ್ಮೌಯೆಲ್ಲಾ ಒಕಾಫೋರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು
ನೈಜೀರಿಯಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಎಮ್ಮೌಯೆಲ್ಲಾ ಇಫಿಯೋಮಾ ಒಕಾಫೋರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 'ಎಜೆನ್ವಾನ್ಯಿ (Ezenwanyi)' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಭಾವಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪುರೋಹಿತರ ಪಾತ್ರ, ಕೆಂಪು-ಬಿಳಿ ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಂಟೆಂಟ್ನಿಂದ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಮಾಷೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ತಮಾಷೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ 'ಗಂಡ ಬೇಕು' ಅಭಿಯಾನ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಮ್ಮೌಯೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ "ನನಗೆ ಗಂಡ ಬೇಕು" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮಾಷೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಿದ್ದರು.
"ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಂಡನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು... ಆದರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿತು
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಬಳಿಕ ಎಮ್ಮೌಯೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸಾವಿರಾರು ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೂ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ಯುವಕ (Oyibo) ಕಳುಹಿಸಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
"ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಗಂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ?"
ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಮ್ಮೌಯೆಲ್ಲಾ "ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಯಾರು ಈ 'ಒಯಿಬೋ' ಪತಿ?
ಎಮ್ಮೌಯೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಪತಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೈಜೀರಿಯಾಗೆ ಬರಲು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಎಮ್ಮೌಯೆಲ್ಲಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನೈಜೀರಿಯಾಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿತು. "ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದರು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿವೆ," ಎಂದು ಎಮ್ಮೌಯೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಎಜೆನ್ವಾನ್ಯಿ' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ
ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಎಮ್ಮೌಯೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು 'ಎಜೆನ್ವಾನ್ಯಿ' ಪಾತ್ರದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಈ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಹಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊರೆದರು. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ತಮಾಷೆಯೊಂದು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು"
ಎಮ್ಮೌಯೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ವೇ ಇಂದು ಅವರ ಸುಂದರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ತಮಾಷೆಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಥೆ ಇಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಕಥೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.