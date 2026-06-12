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- Chanakya Niti: ಈ 4 ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇಬಾರದು! ನೋಡಿದರೆ ಬಡತನ, ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ
Chanakya Niti: ಈ 4 ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇಬಾರದು! ನೋಡಿದರೆ ಬಡತನ, ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವಂತೆ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಬರೆದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಡವಳಿಕೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಂಪತ್ತು, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅದರಂತೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಬಡತನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಸ್ಮಶಾನವು ದುಃಖ, ಅಗಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ನಂತರ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದು, ಗತಕಾಲದ ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಮಶಾನವು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೃತರ ಮೇಲಿನ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು.
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು
ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಪದೇ ಪದೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹಣದ ಮೇಲಿನ ದುರಾಸೆ, ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಡಿದ ದಾನ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಆ ಧರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಸಹಾಯವೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವುದು. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಉನ್ನತ ಮನೋಭಾವದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ
ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಜಗಳವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಶತ್ರುಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದು, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಆ ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಟದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದೇ ಜಾಣತನ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೊಂದಿರುವವರಿಂದ ದೂರ
ಅಸೂಯೆ, ವಂಚನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೊಂದಿರುವವರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಚಾಣಕ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಅವರನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟವರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಚಾಣಕ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಹಿಂದಿನ ದುಃಖಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಈ ಸಲಹೆಗಳು, ಹಿಂದಿನ ದುಃಖಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಜೀವನ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಭೂತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಕೂರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಸಾಗುವುದೇ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಾರಿ ಎಂಬುದು ಈ ಬೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ದುರಾಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗುವುದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಈ ಸಲಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
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