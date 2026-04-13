ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
Budh rashi parivartan 2 times in may 2026 ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನು ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಬುಧನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಹುದು.
ಬುಧ
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧನು ಮೇ 15, 2026 ರಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೇ 29, 2026 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನ ಚಲನೆ ಮೇ 15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:34 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದರೆ, ಮೇ 29 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:14 ಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ವಾತಾವರಣವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
