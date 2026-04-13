99% ಜನ ಫೇಲ್! ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
Questions with answers ಸಿಜಿಎಲ್, ಸಿಎಚ್ಎಸ್ಎಲ್, ಪೊಲೀಸ್, ಜೆಇ, ರೈಲ್ವೇಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೀಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ
Questions
ರಾಮ್ ಶ್ಯಾಮ್ ನ ಸಹೋದರ, ಮಹೇಶ್ ರಾಮನ ತಂದೆ, ಜಗತ್ ಪ್ರಿಯನ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಶ್ಯಾಮ್ ನ ಮಗಳು. ಜಗತ್ ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾರು?
(ಎ) ಶ್ಯಾಮ್
(ಬಿ) ಮಹೇಶ್
(ಸಿ) ರಾಮ್
(ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
Questions
ದೀಪಕ್ ನ ಸಹೋದರನ ಹೆಸರು ಆದಿತ್ಯ. ದೀಪಕ್ ಕುಲದೀಪ್ ನ ಮಗ. ಬಂಟಿ ಕುಲದೀಪ್ ನ ತಂದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಬಂಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ?
(ಎ) ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ
(ಬಿ) ಸಹೋದರ
(ಸಿ) ಮೊಮ್ಮಗ
(ಡಿ) ಅಜ್ಜ
Questions
X ನ ತಾಯಿ Z ನ ತಂದೆಯ ಅತ್ತೆ. Z Y ನ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದರೆ X M ನ ತಂದೆ. XZ MS ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ?
(a) ತಾಯಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ
(b) ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ
(c) ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ
(d) ಅಜ್ಜ
(e) ಸೋದರ ಮಾವ
Questions
ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ವೀಣಾ ಹೇಳಿದಳು, "ಅವನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಮಗ." ಆ ಹುಡುಗ ವೀಣಾಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ?
(ಎ) ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ
(ಬಿ) ಸಹೋದರ
(ಸಿ) ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ
(ಡಿ) ಸೋದರಳಿಯ
Questions
A ಯು B ಯ ತಂದೆ. B ಯು C ಯ ಸಹೋದರ. D ಯು A ಯ ತಾಯಿ. C ಯು D ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ?
(ಎ) ತಾಯಿ
(ಬಿ) ಅಜ್ಜಿ
(ಸಿ) ಸಹೋದರಿ
(ಡಿ) ಮಗಳು
answers
ಉತ್ತರ(ಸಿ) ರಾಮ್
ಉತ್ತರ- (ಸಿ) ಮೊಮ್ಮಗ
ಉತ್ತರ (a) X Z ನ ತಾಯಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ.
ಉತ್ತರ (ಬಿ) ಸಹೋದರ
ಉತ್ತರ- (ಬಿ) ಅಜ್ಜಿ
