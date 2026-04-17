ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 2026 ರವರೆಗೆ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ, ಸಮಸ್ಯೆ
Baba vanga predictions 2026 ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ 2026 ರಲ್ಲಿ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಜಗಳವಾಡುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ವರ್ಷ (2026) ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ವಿವಿಧ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸದ ಕಾರಣ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಅಜಾಗರೂಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು 2026 ರ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
