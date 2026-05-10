ಮೇ ಎರಡನೇ ವಾರದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ, ವೃಷಭ, ಕುಂಭ, ಕರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ
Baba vanga prediction for 11 to 17 may 2026 ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 'ಈ' 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮೇ 11 ರಿಂದ 17, 2026 ರ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 11 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 11 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆ ಬರಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 11 ರಿಂದ 17 ರ ನಡುವೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ಅವು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 11 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವಾರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 11 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
