ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ.. ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ!
ಲೇಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಡವಾದ ಮದುವೆಯೇ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದಂತೆ.
ಮದುವೆ ತಡವಾದರೆ ಅದು ಸೋಲೇ?
ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅನೇಕರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಶನಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮದುವೆ ತಡವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೇ ವಿಳಂಬ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಶನಿಯು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಸರವಾಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀಡುವ ಫಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆ.
ತಡವಾದ ಮದುವೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಿಪಾಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. • ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. • ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ? ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. • ಆಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. • ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. • ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಅವಸರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾಕೆ ಉತ್ತಮ? ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. • ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತ ನಂತರ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. • ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. • ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. • ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. • ಮನಃಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ತಡ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ? • ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. • ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸದೃಢವಾದ ನಂತರ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. • ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. • ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
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