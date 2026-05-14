ಎಷ್ಟೇ ಕೆಣಕಿದ್ರೂ ಕೋಪ ಬರಲ್ವಂತೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಇವರದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಜೀವಾಳ
Most Patient and Loving Female Zodiac Signs ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಪ್ರೀತಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡುವ ಬದಲು, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅಸಾಧಾರಣ ತಾಳ್ಮೆಯೇ ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ವಾಸ್ತವವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೋಪ ಬಂದರೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾರಾದರೂ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರೂ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳದೆ 'ಅವರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು?' ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇತರರ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಭಾವತಃ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಹೃದಯಿಗಳು. ಇವರು ಇತರರ ನೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ನೋವಿನಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇವರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸದೆ, 'பாவம், ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಬೇಗ ಕೋಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಂದರೂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
