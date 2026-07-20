ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಠಮಾರಿಗಳು
ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಎಷ್ಟೇ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಠ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದೃಢ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ. ಆ 3 ಹಠಮಾರಿ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ!
ಹಠಮಾರಿ ರಾಶಿ
ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸದ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೂ, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದರೂ, 'ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಸರಿ' ಎಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಹಠಮಾರಿ ಗುಣ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹಠಮಾರಿ ಗುಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಆ 3 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಹಠಮಾರಿತನದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಎಂದೇ ಕರೆಯಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶುಕ್ರನು, ಇವರಿಗೆ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬದವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೂ, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣವು ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಳದಿರುವುದು ಅವರನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ಸರಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. 'ನಾನು ಹೇಳುವುದೇ ಸರಿ' ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇತರರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ದೃಢ ಮನೋಭಾವವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಠಮಾರಿತನ ಮಿತಿಮೀರಿದಾಗ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂಢ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಒಳಗೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ತಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಢ ಮನೋಭಾವ ಅವರನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದ ಹಠವು ಅವರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.