ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಂತೆ
Husbands Should Gift Jasmine Flowers to Wives ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಪತಿ ಯಾಕೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಕೊಡಬೇಕು? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
Jasmine
ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ
ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಾರಿ
1. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿ: ಪುರುಷನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರಲು ಶುಕ್ರನ ಬಲ ಬೇಕು. ಪತಿ ತನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಕೊಂಡುಕೊಟ್ಟಾಗ, ಆ ಸುವಾಸನೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪತಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ: ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುಣವಿದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ದಣಿದು ಬಂದ ಪತಿ, ಪತ್ನಿಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ.
3. ಬಡತನ ದೂರ: ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಮತ್ತು ಯಾವ ಮನೆ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಕೊಡುವುದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಹಗತಿಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬದಲಿಸುವ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ... ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೊಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡರೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ತರ್ಕಿಸುವ ಬದಲು, ಆ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪತ್ನಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ನಗು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ಪತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕ್ರಮೇಣ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ.
