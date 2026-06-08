ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ 2ನೇ ವಾರ ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸಂಪತ್ತು
Baba vanga weekly prediction June 8 to 14 2026 ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ವಾರವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 8 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗವು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 8 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕುಟುಂಬ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 8 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ದಿನಗಳು ಈಗ ಮುಗಿದಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ವಾರವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಂತೋಷವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ , ಜೂನ್ 8 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾನೂನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪಾಲುದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
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