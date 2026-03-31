ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಹೇಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದ ಕೋರ್ಟ್!
ಜೀವನಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಪತಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಪತ್ನಿಯ ವಿರುದ್ಧಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಆರೋಪದಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮಜರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು
ಪತ್ನಿಯು ಜೀವನಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ 'ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿದ' (Perjury) ಆರೋಪದಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?
ಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯು ಜೀವನಾಂಶದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ (Perjury) ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪತಿ ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಪತಿಯ ವಾದವೇನು?
ಪತ್ನಿಯು ಸೆಕ್ಷನ್ 125 CrPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳುವಾಗ ಪತಿಯ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪತ್ನಿಯು ಒಂದು ಕಡೆ ಪತಿಯ ಆದಾಯ ₹80,000 ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ₹1,25,000 ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ, ಪತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆತನ ನಿಜವಾದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಕೇವಲ ₹11,000 ಮಾತ್ರ. ಹೀಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪತ್ನಿಯ ವಿರುದ್ಧ BNS ಕಾಯಿದೆಯ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಪತ್ನಿಯ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದ
ಪತ್ನಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, "ಪತಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನುಭವವಿರುವ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅಸಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದಲೂ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪತಿಯ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 340 CrPC (ಈಗಿನ 379 BNSS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವು ಸುಳ್ಳು ದೂರುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯದ (Perjury) ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಗಲೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಆ ಹೇಳಿಕೆಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಆದಾಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಬಾಕಿ ಇದೆ
ಪತಿಯ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ತೀರ್ಪಿನ ಸಾರಾಂಶ
ಪತ್ನಿಯು ಪತಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಪತಿಯ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು.
