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- 'ಇವ್ನಂತ ಅದೃಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಬರೋದು ಇಲ್ಲ..' ಒಂದೇ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯಸಿ, ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ Aamir Khan!
'ಇವ್ನಂತ ಅದೃಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಬರೋದು ಇಲ್ಲ..' ಒಂದೇ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯಸಿ, ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ Aamir Khan!
Aamir Khan travels with Reena Dutta Kiran Rao and Gauri spratt ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ Aamir Khan
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ Aamir Khan ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರಾದ Reena Dutta ಮತ್ತು Kiran Rao ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿರುವ Gauri Spratt ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್, ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್, ಕಿರಣ್ ರಾವ್, ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರ ಆಜಾದ್ ರಾವ್ ಖಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಜುಲೈ 5ರಂದು ವಿವಾಹ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 61 ವರ್ಷದ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಜುಲೈ 5ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ, "ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲರು", "ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕವೂ ಸ್ನೇಹ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ" ಎಂಬಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ.
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