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- Astrology Tips for Relationships: ನಂಬಿದವರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವ 6 ರಾಶಿಗಳು ಇವೆಯಂತೆ!
Astrology Tips for Relationships: ನಂಬಿದವರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವ 6 ರಾಶಿಗಳು ಇವೆಯಂತೆ!
ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ-ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಬೇಗನೇ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇತರರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡೆಗಣನೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು 'ಜಲ' ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ತೋರುವಷ್ಟೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇತರರೂ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ, ನಂತರ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಬುಧನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು, ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವರ ಈ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇತರರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಕೆಲಸವಾದ ನಂತರ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬುಧವಾರದಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಒಳಗೊಳಗೆ ಬಹಳ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು. ತಾವು ನಂಬಿದವರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವರ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರು ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಾಗ, ಇವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಳವಾದ ಗಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭೈರವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯವರೆಂದೇ ನೋಡುವ ಗುಣದವರು. ಇತರರು ತೋರುವ ನಕಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿ, ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರಿಂದಲೇ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಗುರುವಾರದಂದು ಬಡ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವರ ವಿವೇಚನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಜಗಳ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ತ್ಯಾಗದ ಗುಣವನ್ನು ಇತರರು ಗೌರವಿಸದೇ, ಇವರನ್ನು ಮೂರ್ಖರಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇವರು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಅಗ್ನಿ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲೊಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಗೊಂದು ಮಾತನಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇತರರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ನೇರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಇತರರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ (ನೀರು) ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
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