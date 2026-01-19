ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಈ 6 ದಿನ ದೈಹಿಕ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಬಾರದಂತೆ
6 days husband wife should avoid physical relationship mythology ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ಚತುರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭೋಗವು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ
ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಉಪವಾಸ
ಯಾವುದೇ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಆ ದಿನದಂದು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವವರು ಉಪವಾಸದ ದಿನದಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
