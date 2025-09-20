- Home
- Jobs
- Private Jobs
- 'ಭಾನುವಾರದ ಒಳಗಾಗಿ ವಾಪಾಸ್ ಬನ್ನಿ..' ಟ್ರಂಪ್ H-1B ವೀಸಾ ಆದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಅಲರ್ಟ್!
'ಭಾನುವಾರದ ಒಳಗಾಗಿ ವಾಪಾಸ್ ಬನ್ನಿ..' ಟ್ರಂಪ್ H-1B ವೀಸಾ ಆದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಅಲರ್ಟ್!
Microsoft and JPMorgan advised their employees H-1B visa ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ H-1B ವೀಸಾ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಟ್ರಂಪ್ H-1B ವೀಸಾವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 88 ಲಕ್ಷ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರವರು ಸೆ.21ರ ಭಾನುವಾರದ ಒಳಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರ ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
H-1B ಮತ್ತು H-4 ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕೆಂದು "ಬಲವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು" ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
"ಮರುಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು" ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಯು H-4 ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರ ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು "ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ET ಸಮಯ 12:01 AM ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ H-1B ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ H-1B ಘೋಷಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಸರಳವಾದ ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕಾಟವು ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರ ಮೊದಲು ಅವರು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.