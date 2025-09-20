Donald Trump massive annual fee for H-1B visas ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, H-1B ವೀಸಾಗಳ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ $100,000 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕನಸಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಸೆ.20): ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ H-1B ವೀಸಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವಾರ್ಷಿಕ $100,000 ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು H-1B ವೀಸಾದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕನಸುಹೊತ್ತು ಟೆಕ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಭಾರತದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
H-1B ವೀಸಾ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊವಾರ್ಡ್ ಲುಟ್ನಿಕ್, ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರತಿ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ $100,000 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "H-1B ವೀಸಾಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಲುಟ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿದರು. ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 88 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದೆ.
"ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪದವೀಧರರಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ. ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರನ್ನು ಕರೆತರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ" ಎಂದು ಲುಟ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯವು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೊಸ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು
H-1B ವೀಸಾದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಖರೀದಿದಾರರಾಗಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್, ಆಪಲ್, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
1990 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, H-1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಲಾಟರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧಾರಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆಯಾದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಂಪನಿಯೇ ಈ ವೀಸಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ.
H-1B ವೀಸಾ ಭಾರತೀಯರೇ ಹೆಚ್ಚು
ವಿಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ H-1B ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿತ್ರರು ಅಮೆರಿಕದ ವೇತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವೆಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮೋದಿತ H-1B ವೀಸಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 71% ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಚೀನಾವು 11.7% ರಷ್ಟಿದೆ. H-1B ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕವು ಲಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 85,000 H-1B ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಅಮೆಜಾನ್ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಮೋದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಥ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಇದೆ. USCIS ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ H-1B ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ.
H-1B ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವು ವಿರೋಧಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೆಕ್ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ವೇತನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಲು ವೀಸಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ US ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರನ್ ರೀಚ್ಲಿನ್-ಮೆಲ್ನಿಕ್, ಹೊಸ H-1B ಶುಲ್ಕಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. "ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬ್ಲೂಸ್ಕೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಲಸೆಯಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಓವರ್ಸ್ಟೇ ದರಗಳು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವೀಸಾಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸುಲರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು $15,000 ವರೆಗಿನ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಪೈಲಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಪರಿಚಯಿಸಿತು.