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- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಗಳು ತುಂಬಿವೆ: ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಗಳು ತುಂಬಿವೆ: ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಇವೆ. ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಆತ್ಮ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ..
ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಜೂ.06): ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಇವೆ. ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಆತ್ಮ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂರುವುದು ನೋಡೋಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ.
2 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಲ್ಲ
ಕೆಲವರು ತಾವು ಅಧಿಕಾರ ಬಿಡೋಕೆ ತಯಾರಿರಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತ 2 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಲ್ಲ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಯಾರು, ಏನು ಎಂಬುದು ತಾನಾಗೇ ಹೊರಬರುತ್ತೆ.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಬರುತ್ತೆ
ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರ ಅದು ಅವರೊಬ್ಬರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ಹಿಂದುತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ
ಬಹಳ ಬೇಗ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಕಾಲ ಬರಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
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