ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ 'ಭಾಗ್ಯ'ಳ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ 'ಭಾಗ್ಯ' ಯೋಜನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಟೆಂಪಲ್ರನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಯುಗಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲ ನಾನ್ವೆಜ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪತಿಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಅದರ ನಡುವೆಯೇ ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿಎಂ, ಹಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ಈಗ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ಮೆಲುಕು
ಆದರೆ, ಇದಾಗಲೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವರ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಅಂದು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಹುಡುಗಿ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರೇಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.
ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ
ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅವರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಹಿರಂಗಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೀ ಭಾಗ್ಯ?
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ, ಈ ಭಾಗ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಅದು ಯಾರೊಬ್ಬಳ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಗ್ಯದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ
ಬಡ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಗ್ಯದ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
