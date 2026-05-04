- ತಮಿಳುನಾಡು: ನಟ ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವು, ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ದು ಇವರೇ..!
ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷವು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಯುವಜನರ ಬೆಂಬಲ, ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ ಟಿವಿಕೆ
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ , ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಈ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಶಕ್ತಿ
ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯ್, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲವೇ ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿತ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವುದು. ಮೊದಲು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ, ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಲವು ಮತದಾರರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ ಮತದಾರರು
ದ್ರಾವಿಡ ರಾಜಕೀಯದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದರೂ, ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದತ್ತ ಮತದಾರರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಜನರ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ
ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ಯುವಜನರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯುವಕರು, ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವೇಳೆ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆನ್ ಝೆಡ್ ಯುವಕರ ಈ ಯುಗವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆದ ಭರವಸೆಗಳು
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಭರವಸೆಗಳು ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು, ಉಚಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ, ಬಡ ವಧುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸೀರೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯದ ಸಂದೇಶ
ಸಮಾನತೆ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಟಿವಿಕೆ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಪಕ್ಷದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಆರಂಭಿಕ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಹಳೆಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹೊಸ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸೀಮಿತ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಜರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅವರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಟಿವಿಕೆ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಇತರ ಅಂಶಗಳು
ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳು: ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದು, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಮೈತ್ರಿಯಿಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ: ಡಿಎಂಕೆ ಅಥವಾ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದದ್ದು ಪಕ್ಷದ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು.
ಬದಲಾವಣೆಯ ಘೋಷಣೆ: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿಯಾನ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮೂಡಿಸಿತು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಚಾರ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು.
ತಾರಾ ಪ್ರಭಾವ: ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಯಿತು.
ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ
ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಣದ ಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ, ಅಭಿಮಾನಿ ಶಕ್ತಿ, ಯುವಜನರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯದ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
