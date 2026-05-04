ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದ 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ' 118 ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಬಹುಮತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಹುಮತದ ಸಂಖ್ಯೆಯತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು “ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೀಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಟಿವಿಕೆ (ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ) ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾದಂತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ 102 ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂ ಕೆ ಸ್ಟಾಲೀನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷ (50ಸ್ಥಾನ ಮುನ್ನಡೆ) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಡಿಎಂಕೆ (73 ಸ್ಥಾನ ಮುನ್ನಡೆ) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2 ಸ್ಥಾನ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಹುಮತದ ಅರ್ಥವೇನು?
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹುಮತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಹುಮತವು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾನೂನು ಮಂಡನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಬಹುಮತ ಪರೀಕ್ಷೆ’ (Floor Test) ಮೂಲಕ ಅದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಹುಮತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ?
ಬಹುಮತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವ ಸರಳ ಸೂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ:
(ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ÷ 2) + 1
ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚೇಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಟಿದ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವೇ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯ ಬಲ 234. ಹೀಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಹುಮತದ ಸಂಖ್ಯೆ 118. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ಅಥವಾ ದಾಟಿದ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷವೂ ಈ ಗುರಿ ತಲುಪದಿದ್ದರೆ, ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಮೈತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
2021ರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ
2021ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ (DMK) ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ (AIADMK) ಯ ದಶಕದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿತು.
ಡಿಎಂಕೆ: 133 ಸ್ಥಾನಗಳು
ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ: 66 ಸ್ಥಾನಗಳು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 18 ಸ್ಥಾನಗಳು
ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು (ಬಿಜೆಪಿ, ಪಿಎಂಕೆ, ಎಡಪಕ್ಷಗಳು): ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳು
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, “ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ” ಎಂಬುದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಆಗಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಈ ಬಹುಮತದ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.