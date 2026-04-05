ಸಗಣಿಗೂ ಬಂತು ತೆರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಸು ಸಾಕೋರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶಾಕ್, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳೋದೇ ಬೇರೆ
Pakistan Gober Tax news 2026: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರವು ಪಶುಪಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜನರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ 'ಸಗಣಿ ತೆರಿಗೆ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ತೆರಿಗೆಯ ಮೊತ್ತ
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಹಸು ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆಯಂತಹ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವವರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 30 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
2. ಏಕೆ ಈ ತೆರಿಗೆ? (ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)
ಮರಿಯಮ್ ನವಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು 'ಸುಥ್ರಾ ಪಂಜಾಬ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ' (Suthra Punjab Biogas Program) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೆಂದರೆ:
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೆಗಣಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ (ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ) ತಯಾರಿಸುವುದು.
ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು.
3. ಎಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ?
ಪಂಜಾಬ್ನ ಒಟ್ಟು 168 'ಕ್ಯಾಟಲ್ ಕಾಲೋನಿ'ಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಹಸು-ಎಮ್ಮೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ನ ಹರ್ಬನ್ಸ್ಪುರ ಮತ್ತು ಗುಜ್ಜರಪುರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಇಡೀ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶುಪಾಲನೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
4. ಸರ್ಕಾರದ ವಾದವೇನು?
ದಿನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಕುವ ಸಗಣಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಎಂದು 'ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್' (ನಿಗದಿತ ದರ) ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಡೆಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ವಾದ.
5. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ರೈತರು ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
