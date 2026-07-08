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- Investment: ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್; ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಲೆಕ್ಕ ತಿಳಿಯಿರಿ! ಬಂಪರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ!
Investment: ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್; ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಲೆಕ್ಕ ತಿಳಿಯಿರಿ! ಬಂಪರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ!
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ಡಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಬಡ್ಡಿ ದರ, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಹೋಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯ!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಜಾನ್ಮೆಯ ನಡೆ. ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ SIP ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಾಳತೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ!
ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಎಫ್ಡಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಎಫ್ಡಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ FD ಮಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ 8% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಫ್ಡಿಯ ಅವಧಿಯು 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರಬಹುದು. ಎಪ್ಡಿಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದರ ನಮ್ಯತೆ. ಅಂದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊದಲು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ FD ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ₹250 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 8.2% ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 15 ವರ್ಷ ಹಣ ತುಂಬಬೇಕು, 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೂಡಿಕೆ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 22.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 8.2% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು 21 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 71.82 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು.
ಯಾವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ?
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY) ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತರಿ, FD ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೂಡಿಕೆ ನಮ್ಯತೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು.