Money Dreams: ಈ ಕನಸುಗಳು ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೀಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕನಸುಗಳು ಬಿದ್ದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ!
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Image Credit : Getty
ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏರುವ ಕನಸು
ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ, ಎತ್ತರದ ಮರ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹತ್ತುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಹಣದ ಹರಿವು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ.
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Image Credit : Getty
ಕೈಗೆ 'ಕೊಳೆ' ಅಥವಾ ಕಲೆ ತಾಗುವುದು
ಕೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಕೊಳೆ, ಕೆಸರು ಅಥವಾ ಮಲ ತಾಗಿದಂತೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
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Image Credit : Getty
ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಭತ್ತದ ರಾಶಿ!
ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ, ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಭತ್ತದ ರಾಶಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅள்ளುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಡತನ ದೂರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
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Image Credit : Getty
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಆನೆ ಅಥವಾ ಹಸು
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ, ಬಿಳಿ ಆನೆ ನಿಮ್ಮತ್ತ ಬರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಹಸು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ನಿಮಗೆ 'ಕುಬೇರ ಯೋಗ' ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
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Image Credit : Getty
ನೀವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಔತಣ ಸವಿಯುವುದು!
ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ಅಥವಾ ಅನೇಕರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವಂತೆ, ಇಲ್ಲವೇ ನೀವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲಾ ತೀರಿ, ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಬರಲಿದೆ.
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