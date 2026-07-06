ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ‘ಲಕ್ಕಿ 7’ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್; ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಮಾಯಿ!
Rahul Gandhi mutual funds: ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯ!
ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಐದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (INC) ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 12 ನೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ 7 ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯಾವವು ಗೊತ್ತಾ?
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಏಳು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ HDFC ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೌಥ್ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 10,82,22,684 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 3, 2026 ರ ದಿನಾಂಕದ ಅನ್ವಯ, ಈ ಫಂಡ್ನ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ನ ಮೌಲ್ಯ (NAV) ₹138.46 ಆಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ನಿಧಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 4.35 ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಧಿಯ (ಕಾರ್ಪಸ್) ಗಾತ್ರ ₹38,809.48 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಎರಡನೇ ನಿಧಿ ಯಾವುದು?
ಎರಡನೇ ನಿಧಿ ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್-ಗ್ರೋತ್. ಇದರ ಎನ್ಎವಿ ₹79.33 ಆಗಿದೆ. ನಿಧಿಯ ಗಾತ್ರ ₹3,302 ಕೋಟಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ನಿಧಿಯ 1,54,297 ಯೂನಿಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 4.64 ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಮೂರನೇ ನಿಧಿ ಪಿಪಿಎಫ್ಎಸಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಇದರ ಎನ್ಎವಿ ₹91.30 ಆಗಿದೆ. ನಿಧಿ ಗಾತ್ರ ₹1,41,446.73 ಕೋಟಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 26,851,471 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2.19 ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಎಂಸಿಒಪಿ ಡಿಪಿ ಜಿಆರ್ನಲ್ಲಿ 11,763,377 ಯೂನಿಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಐಸಿಐಸಿಐ ಇಕ್ಯೂ & ಡಿಎಫ್ ಡಿ ಗ್ರೋತ್ನಲ್ಲಿ 5,253,773 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 4 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1,54,297 ಯೂನಿಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಎನ್ಎವಿ 79.33. ಈ ನಿಧಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 5.42ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿಧಿಯ ಗಾತ್ರ ₹ 3,302 ಕೋಟಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಾಲ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 1,07,071 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಧಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 2.85 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ನೀಡಿದೆ.
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದೆ, ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ವಲಯವು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಮತ್ತೊಂದು ವಲಯ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳಿಕೆ
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?
ಏಪ್ರಿಲ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ (ECI) ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸುಮಾರು ₹9.24 ಕೋಟಿ (ಸರಿಸುಮಾರು 90%) ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸರಿಸುಮಾರು ₹8.17 ಕೋಟಿ (ಸರಿಸುಮಾರು 90%) ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 25 ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹4.33 ಕೋಟಿ (ಸರಿಸುಮಾರು ₹4.33 ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹3.81 ಕೋಟಿ (ಸರಿಸುಮಾರು ₹3.81 ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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