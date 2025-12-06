ಬೆಳಗೆದ್ದು .. ನಾಚುತ್ತಲೇ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಪಿಗ್ಗಿ
Nick and Priyanka love life: ತಮ್ಮ ನಡುವೆ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ದಂಪತಿ ಮಾತಿನ ಬದಲು ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಮರ್ಶಕರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಜೋನಸ್
ಜಾಗತಿಕ ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಾಪ್ ಸೆನ್ಸೇಶನ್ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವಿವಾಹಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯವು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರದ ಸಾಹಸ ಎಂದು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಕ್-ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಜೋಡಿ ಆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೆರಳಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿ
ತಮ್ಮ ನಡುವೆ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ದಂಪತಿ ಮಾತಿನ ಬದಲು ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಮರ್ಶಕರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು.
ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ
ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಭಾನುವಾರದ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ವಾರವಿಡೀ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ದಿನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
ಅನೋನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಪಿಗ್ಗಿ
ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಂದರೆ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಗಲೆಗಳು ಎಂದಲ್ಲ.. "ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು. ಆ ದಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲು ಆತುರಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನೋನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್
ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರಾದ ಮಿಲೀ ಸೈರಸ್, ಸೆಲೆನಾ ಗೊಮೆಜ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಗುಡ್ರೆಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಲಿವಿಯಾ ಕಲ್ಪೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ 'ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್' ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನಿಕ್ ಅವರ ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಯಿತು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು, ನಿಕ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಟಿಫಾನಿ ಶೋ ರೂಂ ಅನ್ನು ತೆರೆದು ವಜ್ರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು, ಇದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜೋಡಿ
ಮದುವೆಯಾದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ದಂಪತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾಲ್ಟಿ ಮೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.