ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಗ ಅಕೀರ ನಂದನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ? ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಏನು ಕಥೆ?
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದ್ತಾರಾ? ಅವರ ಮಗ ಅಕೀರನ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಎಷ್ಟು ನಿಜ?
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯುಸಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಟಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್. ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಈಗ 'ಓಜಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಓಜಿ'ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ
'ಓಜಿ' ಮತ್ತು 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಪೂರ್ತಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಗ ಅಕೀರನ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಮಗನಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ?
ಮಗ ಅಕೀರ ನಂದನ್ ಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಕೀರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಾ?
ಅಕೀರ ನಂದನ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ 'ಓಜಿ' ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಿತ್ ಗೆ ಕೊಡಲು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಸುಜಿತ್ ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಪವನ್ ನಂಬಿಕೆ.
ಅಕೀರಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ
ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಅಕೀರ ನಂದನ್, ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪನಂತೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಕೀರ ಲಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಮಗನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಿವೆ.