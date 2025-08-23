ಗೋವಿಂದಾ-ಸುನೀತಾ ಆಹುಜಾ ವಿಚ್ಛೇದನ: ಗೋವಿಂದಾ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಆಹುಜಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಗೋವಿಂದಾ ವಕೀಲ ಲಲಿತ್ ಬಿಂದ್ರಾ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ…
ಗೋವಿಂದಾ-ಸುನೀತಾ ಆಹುಜಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಆಹುಜಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುನೀತಾ ತಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ವಕೀಲ ಲಲಿತ್ ಬಿಂದ್ರಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸುನೀತಾ ಆಹುಜಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ, ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ವಕೀಲ ಲಲಿತಾ ಬಿಂದ್ರಾ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಂದ್ರಾ, "ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಜನರು ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಟೈಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮದುವೆಗೆ 38 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಂಪತಿಗಳಂತೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಏರಿಳಿತಗಳಿವೆ. ಗೋವಿಂದಾ ಸುನೀತಾಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತ, "ಗೋವಿಂದಾ ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ಣ. ಅವಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಇದ್ದರೂ, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೌಟರ್ಫ್ಲೈ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2024 ರಂದು ಬಾಂದ್ರಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗೋವಿಂದಾ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿತ್ತು, ಅವರು ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಸುನೀತಾ ಆಹುಜಾ ಗೋವಿಂದರಿಂದ ಏಕೆ ದೂರವಾದರು
ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಸುನೀತಾ ಆಹುಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾದಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡವಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಓಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕಚೇರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುನೀತಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.