ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾವ್ಯ ಶೈವಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು, “ಗುಡ್ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾವ್ಯ ಶೈವಗಿಂತ ಸೂರಜ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾತನ್ನು ರಜತ್ ಅವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟದ ವಿಚಾರ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದೆವು ಎಂದು ರಜತ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಜತ್ ಅವರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆಯೇ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಳು ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಎಂದು ರಜತ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತು ಎಂದು ರಜತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಎಂದರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಳುರನ್ನು ಸೇಫ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಟ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಸೂರಜ್, ಮಾಳುಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
