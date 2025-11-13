- Home
- Entertainment
- News
- 'ಮದುವೆ'ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ , ರಿನೀವಲ್ ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು.. ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
'ಮದುವೆ'ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ , ರಿನೀವಲ್ ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು.. ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
‘Two Much With Kajol and Twinkle’: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ "ಮದುವೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಆಯ್ಕೆ ಇರಬೇಕೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಬದಲಾಗಿ, ವಿಕ್ಕಿ, ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಂತು "ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಕಾಜೋಲ್ "ಹೌದು" ಎಂದು ಹೇಳಿ..
ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಕಾಜೋಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೊಂದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಟಾಕ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅತಿಥಿಗಳು
'ಟೂ ಮಚ್ ವಿತ್ ಕಾಜೋಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ಮದುವೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ (ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ) ಮತ್ತು ರಿನೀವಲ್ ಡೇಟ್ (ನವೀಕರಣ ದಿನಾಂಕ) ಆಯ್ಕೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ನವೆಂಬರ್ 13 ರಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಮದುವೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲ!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ "ಮದುವೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಆಯ್ಕೆ ಇರಬೇಕೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಬದಲಾಗಿ, ವಿಕ್ಕಿ, ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಂತು "ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಕಾಜೋಲ್ "ಹೌದು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಸಿರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. "ಇದು ಮದುವೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲ!" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸಿದರು.
ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ?
ಆದರೆ ಕಾಜೋಲ್ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಸರಿ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. "ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ?. ನವೀಕರಣ ಆಯ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಾಜೋಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದರು.
ಹಣದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಖರೀದಿಸಬಹುದೇ?
ಇದಲ್ಲದೆ 'ಹಣದಿಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದೇ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಮತ್ತು ವಿಕಿ 'ಹೌದು' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕಾಜೋಲ್ 'ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, 'ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಣವಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕಾಜೋಲ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೈರಲ್
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹವು ದೈಹಿಕ ದ್ರೋಹಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಜೋಲ್, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದ್ರೋಹವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಜಾನ್ವಿ ದೈಹಿಕ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಒಪ್ಪಂದ ಮುರಿಯುವ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.