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- ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೊಮ್ಮಗನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ! ರಿತ್ವಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ?
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೊಮ್ಮಗನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ! ರಿತ್ವಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ?
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನವರಾದ ರಿತ್ವಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ರಾಜ್, ‘ರಿತು ರಾಕ್ಸ್ ರಿತ್ವಿಕ್’ ಎಂದೂ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನಟನಾಗಿರುವ ಅವರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ..
Jailer 2: ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮೊಮ್ಮಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರಿತ್ವಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ರಾಜ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ (Rajinikanth) ಅಭಿನಯದ ‘ಜೈಲರ್’ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಲನಟ ರಿತ್ವಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ರಾಜ್ (Rithvik Jothi Raj) ಇದೀಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಈ ಬಾಲಕನಿಗೆ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ರಿತ್ವಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ರಾಜ್?
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನವರಾದ ರಿತ್ವಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ರಾಜ್, ‘ರಿತು ರಾಕ್ಸ್ ರಿತ್ವಿಕ್’ ಎಂದೂ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನಟನಾಗಿರುವ ಅವರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅವರು, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಗುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ರಿತ್ವಿಕ್, ‘O2’, ‘ಸರ್ಡಾರ್’ ಮತ್ತು ‘ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಮಿಳಿನ ‘ಜೈಲರ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದೀಗ ‘ಜೈಲರ್ 2’ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬೋರ್ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭ!
ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಾಗ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ರಿತ್ವಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಮೂಡಿತು. ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಶುರುವಾದ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮದ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಡಿಂಗ್, ಪೈಥಾನ್ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ!
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಿತ್ವಿಕ್ ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿತ್ವಿಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐವರು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಣಿ, ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಿತ್ವಿಕ್, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
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