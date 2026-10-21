“ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಈಗಲೂ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ತೆರೆದು ನೋಡಿದರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನುಪಮಾ.
ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನನ್ನ ಕ್ರಶ್!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ (Anupama Parameswaran) ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಏಕೈಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಶ್ ಎಂದು ನಟಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನುಪಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ 'Honest Townhall' ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರೇ ಅನುಪಮಾ ಅವರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಶ್!
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿರುವ ಅನುಪಮಾ, ಅವರ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಶ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರಶ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಶ್ ಅಲ್ವಾ?” ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಪಮಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಿರಿಯ ನಟನ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಕುಟುಂಬವೇ ಇದೆ!
ಅನುಪಮಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಿಗೂ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮೇಲೆ ತನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಶ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಈಗಲೂ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ತೆರೆದು ನೋಡಿದರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಅನುಪಮಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ' ಬಳಿಕ ಅನುಪಮಾ ಬ್ಯುಸಿ
ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತೆಲುಗಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮನರಂಜನಾ ಸಿನಿಮಾ 'ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ'ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ 'ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗಾ'ದಲ್ಲಿ ಉಗಾಂಡಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ತಂಡ 'ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಘೆಟ್ಟೋ ಕಿಡ್ಸ್' ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 1997ರ 'ವರ್ಣಪ್ಪಕಿಟ್ಟು' ಚಿತ್ರದ 'ಒಕ್ಕೆಲ ಒಕ್ಕೆಲ' ಹಾಡಿಗೆ ತಂಡ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಷ್ಣು ಮೋಹನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗಾ' 2022ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ನಿಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.