- Home
- Entertainment
- News
ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ.. ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪಟಪಟನೆ ಮಾತನಾಡೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಂಕರ್ ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ?
ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ, ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಟಿವಿ ಶೋ, ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯ ಮಕುಟವಿಲ್ಲದ ಮಹಾರಾಣಿ
ಆಂಕರ್ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ. ಆಂಕರಿಂಗ್ ಲೋಕದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್. ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾ ಕೇವಲ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾ ನಂತರ ಎಷ್ಟೇ ಮಂದಿ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಬಂದರೂ.. ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಟಿವಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾ ಇರಲೇಬೇಕು.
ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರಲಿ ಸುಮಾ ಇರಲೇಬೇಕು..
ಸುಮಾ ಎಂದರೆ ಆಂಕರಿಂಗ್.. ಆಂಕರಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಸುಮಾ ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಸುಮಾ ಮಲಯಾಳಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಆಂಕರ್ ಸುಮಾ ಹೆಸರು ಕೇಳದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದರೂ ಯಾವುದೇ ತಡಬಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಸುಮಾ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಸುಮಾ ಅವರು ಒಂದು ಶೋಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗಿದೆ. ಸುಮಾ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಆಂಕರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭವಿರಲಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಿ-ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಇವರೇ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು.
ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಶೋಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾ ಅವರು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಆಂಕರ್ ಸುಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿವಿ ಶೋಗಳು, ಮೂವಿ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಶೋಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರಂತೆ.
ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುಮಾ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರಂತೆ. ಸುಮಾ ಅಡ್ಡಾ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಇವೆಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ನಡೆಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 60 ರಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
51ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ
ಸುಮಾ ಅವರು 51 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಂಕರ್ಗಳಿಗೂ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸುಮಾರು 90 ರಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸುಮಾ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾ ಅವರು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.
