- Home
- Entertainment
- News
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಐಶಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 14 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ 35 ಲಕ್ಷ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ ಕನ್ನಡದ ನಟ!
ಖ್ಯಾತ ನಟ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ₹14.80 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ₹14.45 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ಕೇವಲ ₹35 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
₹14.80 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ
ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನರ್ತಕ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ₹14.80 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. CRE ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ನಗರದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಸತಿ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿವೆ.
₹14.45 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ
ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು ಈ ಎರಡು ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹14.45 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು 1,295 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡದ 32ನೇ ಮತ್ತು 33ನೇ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ತಲಾ ₹7.40 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊತ್ತ ₹14.80 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ₹30,000 ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿದಾರರಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ರೂಪರೇಲ್ ಮತ್ತು ಮಂಜು ಡಾಂಗೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
₹35 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಲಾಭ ಮಾತ್ರ
ಈ ವಹಿವಾಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ, ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ₹35 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ದೊರೆತಿದೆ. ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಕೇವಲ ಸುಮಾರು 2.4%ರಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಲಾಭ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸದಾ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಸುಳ್ಳು
ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ — ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸದಾ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಮಗ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಆರ್ಥಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2019ರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 97% ಮತ್ತು 98%ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮನೆ ಬೆಲೆಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5%ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸರಾಸರಿ 3.6%ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ
2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸರಾಸರಿ 3.6%ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮಾರಾಟವು ಸುಮಾರು 1%ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 3.48 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು 19%ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೂ, ಬೇಡಿಕೆ ತಗ್ಗಿದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮುಂಬೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ವಸತಿ ಮಾರಾಟವು ಕೇವಲ 1%ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 97,188 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ಮನೆ ಬೆಲೆ 7%ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ₹8,856 ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್
ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು “ಭಾರತದ ಮೈಕೆಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಐಕಾನಿಕ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು
ನೃತ್ಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ “ಪೋಕಿರಿ”, “ವಿಲ್ಲು”, “ಎಂಗೆಯುಮ್ ಕಾದಲ್” ಮತ್ತು “ವೇದಿ” ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ “ವಾಂಟೆಡ್” ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ “ರೌಡಿ ರಾಥೋಡ್”, “ಆರ್... ರಾಜ್ಕುಮಾರ್” ಮತ್ತು “ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಿಂಗ್” ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಲೈವ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೈವ್-ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗ ರಿಷಿ ರಾಗವೇಂದರ್ ದೇವಾ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ಮಗ ಜೋಡಿ “ಕಾದಲನ್” ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ “ಪೆಟ್ಟಾ ರ್ಯಾಪ್” ಗೀತೆಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಭಾರೀ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.